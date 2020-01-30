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بوتين يصدر مرسومًا رئاسيًا بالافراج عن "الإسرائيلية" يستخار

  • فلسطين اليوم - روسيا
  • 13:37 - 30 يناير 2020
خلال استقبال نتنياهو وزوجته سارة المستوطنة خلال استقبال نتنياهو وزوجته سارة المستوطنة
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أطلقت روسيا، اليوم الخميس، سراح مستوطنة "اسرائيلية" بعد قيام بوتين بإصدار مرسوم رئاسي بالعفو عنها.

ووفق المصادر العبرية، فقد تم الحكم على المستوطنة " نعمة يسسخار" بالسجن لمدة 7 سنوات ونصف بتهمة تجارة الحشيش والمخدرات.

وقالت القناة السابعة العبرية، إن الإفراج عن يسسخار جاء قبل وقت قصير من وصول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى العاصمة الروسية موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين.

وأوضحت أنه أفرج عنها بعد إصرار وضغوطات "إسرائيلية"، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو وزوجته سارة كانا في استقبال المستوطنة.

 

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