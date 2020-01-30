على غرار السعودية: الكويت تنهي خدمات الوافدين لصالح مواطنيها

أنهت الكويت خدمات 25 ألف وافد يعملون في القطاع الحكومي، لإحلال كويتيين مكانهم، ضمن حملة تقوم بها الكويت، على غرار ما قامت به الرياض من سعودة الوظائف في المملكة السعودية.

وبحسب صحيفة الراي" الكويتية، فإن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية الكويتية خليل الصالح، أعلن إنهاء خدمات 25 ألف وافد، وأنه تم خفض عدد الكويتيين المنتظرين للوظيفة في الديوان إلى ستة آلاف فقط، وسيتم توزيعهم على الجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه وفق سياسة الإحلال فقد تم الاستغناء عن خدمات 4640 وافدا في السنتين الأخيرتين، مؤكدا ضرورة توظيف أبناء الكويت.

وتعهد الصالح بتوظيف 1500 كويتي، في القطاع المصرفي خلال الأيام المقبلة.