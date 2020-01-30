بعد كورونا.. الصحة الدولية تبحث إعلان الطوارئ

ارتفعت عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا الجديد" إلى 170 حالة، فيما وصل عدد الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس إلى 7711 حالة.

وذكر بيان صادر عن اللجنة الحكومية للصحة بالصين، أن "فيروس كورونا الذي انتشر في عموم البلاد بما في ذلك المقاطعات، المناطق والإدارات ذاتية الحكم، تسبب في وفاة 170 شخصًا وإصابة 7711 آخرين بشكل مؤكد، 1370 منهم حالتهم خطيرة".

ولفت البيان إلى أن عدد المشتبه في إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 12 ألفاً و167 حالة، وأن عدد من وضعوا تحت المراقبة بسبب اتصالهم بأي شكل من الأشكال بمصابين، ارتفع إلى 81 ألفاً و947 شخصًا، فيما تماثل 124 شخصاً للشفاء".

وجرى الكشف عن إصابات بالفيروس في ما لا يقل عن 15 دولة أخرى. وبرصد أول حالة إصابة في التبت أصبحت هناك حالات إصابة بالفيروس في كل إقليم ومنطقة بالبر الرئيسي الصيني.

ومن المقرر أن تعقد منظمة الصحة العالمية جلسة مغلقة في جنيف، اليوم الخميس، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان الانتشار السريع للفيروس يمثل الآن حالة طوارئ عالمية. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحافي أمس الأربعاء: "تطور الفيروس في الأيام القليلة الماضية، خاصة في بعض البلدان، يثير قلقنا"، مشيرا إلى ألمانيا وفيتنام واليابان.

وأضاف: "على الرغم من أن الأعداد خارج الصين لا تزال صغيرة نسبيا فإنها تنطوي على احتمال تفش أكبر بكثير".

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن طائرة ثانية نقلت يابانيين من مدينة ووهان وهبطت في اليابان وعلى متنها تسعة أشخاص بدت عليهم أعراض الحمى أو السعال.

من جهته، أكد مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية أن الصين تتخذ "إجراءات غير عادية في وجه تحدٍ غير عادي" بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأدلى د. مايكل رايان بتصريحاته للصحافيين الأربعاء، بعد العودة من زيارة إلى بيكين لمناقشة الفيروس الجديد مع الرئيس الصيني شي جينبينغ ومسؤولين حكوميين بارزين.

وأضاف أن التفشي لا يزال متركزا في مدينة ووهان ومقاطعة خوبي، لكن "المعلومات تحدَّث وتتغير كل ساعة". وقال إن العديد ممن أصيبوا عانوا فقط من مرض بسيط، وقدر أن معدل الوفاة نحو 2 في المائة. كان معدل وفاة فيروس سارس قد وصل إلى 10 في المائة.

وتابع رايان أن عددا قليلا من حالات الإصابة بالفيروس الجديد بين الناس، في دول غير الصين منها ألمانيا، يثير القلق. وقال إن هذا جزء من سبب قيام المدير العام لمنظمة الصحة الدولية بالدعوة لإعادة انعقاد لجنة خبراء كورونا لتلتقي الخميس. وستقيّم اللجنة ما إذا كان يجب إعلان الطوارئ عالميا بسبب التفشي.