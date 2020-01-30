ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

ألف معتقل في "عوفر" يرجعون وجبة الإفطار

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:20 - 30 يناير 2020
معتقل معتقل
جوال
مشاركة

أكد نادي الأسير اليوم الخميس 30/1/2020، إن أكثر من 1000 معتقل في "عوفر"، أرجعوا وجبة الإفطار، اليوم ، احتجاجاً على ما يتعرض له الأطفال الـ31 المنقولون إلى "الدامون".

وأوضح النادي في بيان له، أن هذه الخطوة نفذت في الأقسام كافة بمشاركة الفصائل، كرد أولي على الظروف المأساوية التي فرضتها إدارة معتقلات الاحتلال على الأطفال الذين جرى نقلهم، واستمرارها في تجريدهم من ممثليهم، وحرمانهم من الزيارة، عدا عن عمليات القمع المتكررة التي يتعرضون لها والتهديد المتواصل، وعزل عدد منهم.

وكانت إدارة معتقلات الاحتلال قد نقلت في 13 كانون الثاني/ يناير الجاري، (34) طفلا من "عوفر" إلى "الدامون" دون ممثليهم، وتواصل احتجازهم في ظروف مأساوية وصعبة، في قسم لا تتوفر فيه أدنى شروط الحياة الآدمية، بهدف الاستفراد بهم، وتهديد مصيرهم، وفرض تحول وواقع جديد على حياة المعتقلين الأطفال.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات