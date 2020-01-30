الاحتلال يرفع حالة التأهب في غزة والضفة

رفعت سلطات الاحتلال " الاسرائيلي" اليوم الخميس 30/1/2020 حالة التأهب الى الدرجة القصوى، بالضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة, تحسباً واستعداداً لاندلاع تظاهرات ومواجهات، غدا بعد صلاة الجمعة, احتجاجا على نشر "صفقة القرن" الأمريكية.

وقالت الصحيفة، أن وزير الحرب، عقد بالأمس جلسة تقدير موقف أمنية، بمشاركة رئيس الأركان كوخافي، وقرر تعزيز القوات بالضفة وعلى حدود غزة، استعدادا لردة فعل الفلسطينيين على "صفقة القرن".

وبحسب الصحيفة، أكدت مصادر أمنية "إسرائيلية"، أن قيادة المنظومة الأمنية، لا تريد اتخاذ إجراءات أمنية قاسية بحق الفلسطينيين في هذه المرحلة، لعدم توتير الأوضاع، خصوصا بالضفة.

واعطت وزارة جيش الاحتلال أعطت تعليمات لقيادة الجيش الإسرائيلي، برفع حالة التأهب للدرجة القصوى، استعدادا لوقوع تصعيد أمني بغزة، أو موجة عنف بالضفة.