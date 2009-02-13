سفر 54 عالقا فلسطينيا وعودة 3 صحفيين وأطباء أردنيين

فلسطين اليوم - غزة

عبر ميناء رفح البرى 57 فردا من العالقين الفلسطينيين والحالات الانسانية والصحفيين والأطباء العرب ، حيث وصل الى البلاد 3 من الصحفيين والأطباء الأردنيين قادمين من قطاع غزة بعد قضاء عدة أيام لتغطية الآثار المترتبة على الاعتداءات الاسرائيلية والعمل فى المستشفيات الفلسطينية هناك .

وغادر البلاد 54 فلسطينيا من العالقين القادمين من مصر والدول العربية والأجنبية ومن المرضى والجرحى الفلسطينيين العائدين بعد العلاج فى طريق عودتهم الى قطاع غزة .

من جهة اخرى ، تم ادخال نحو 250 طنا من المساعدات الغذائية ومواد الاغاثة المقدمة للفلسطينيين الى قطاع غزة عن طريق منفذ العوجة البرى بوسط سيناء .

وأكد مسئول مصرى أن المساعدات تضم 130 طنا من المواد الغذائية الجافة المقدمة من برنامج الغذاء العالمى و60 طنا من الخيام البلاستيكية المقدمة من سويسرا .

علاوة على 42 طنا من المراتب و18 طنا من الملابس المقدمة من سويسرا .