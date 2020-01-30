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وفاة طفل متأثراً بجراحه في حادث سير أمس في دير البلح

  • فلسطين اليوم - دير البلح
  • 11:10 - 30 يناير 2020
حادث سير حادث سير
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أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور اليوم الخميس 30/1/2020، وفاة طفل من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، متأثراً بجراحه في حادث سير أمس.

وأوضحت شرطة المرور: أن الطفل إيهاب علي أبو مشايخ "عام ونصف" توفي متأثراً بجراحه في حادث سير يوم أمس بمحافظة الوسطى.

وكان الطفل قد أصيب بحادث سير إثر صدم مركبة بيجو تندر على شارع صلاح الدين مقابل محطة عكيلة في دير البلح لعائلته، حيث كان برفقة والدته صابرين ماهر أبو مشايخ (25 عام) التي أصيبت بجراح خطيرة وطفلاها يوسف علي أبو مشايخ 6 سنوات و إيهاب علي أبو مشايخ عام ونصف التي أعلن شرطة المرور عن وفاته.

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