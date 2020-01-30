لبحث "صفقة القرن".. نتنياهو في موسكو

وصل بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال اليوم الخميس30/1/2020 ، إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولبحث صفقة القرن التي اعلن عنها الرئيس الامريكي ترامب عنه.

نتنياهو يزور العاصمة الروسية في طريق عودته من الولايات المتحدة، حيث تم الإعلان عن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، ومن المتوقع أن يتصدر هذا الملف أجندة اجتماعه مع بوتين ، وسيطلع نتنياهو بوتين شخصيا على تفاصيل الخطة الأمريكية المثيرة للجدل والتي رفضها قطعيا الجانب الفلسطيني.

زيارة نتنياهو جاءت بعد ساعات معدودة من إصدار الرئيس الروسي أمرا بالعفو عن الفتاة "الإسرائيلية" نعمة يساكر المحكوم عليها بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة تهريب المخدرات، وقد تم الإفراج عنها من السجن، ومن المتوقع أن تغادر روسيا مع رئيس حكومة بلادها، حسب محاميها.