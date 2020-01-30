مصدر أمني يحذر من تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في أجواء القطاع

حذر مصدر أمني في المقاومة الفلسطينية صباح اليوم الخميس، من تحليق مكثف لطائرات استطلاع الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير معتاد في أجواء مدينة غزة.

وأوضح المصدر لفلسطين اليوم الإخبارية"، بأن طائرات استخبارية غير معتادة تحلق بكثافة وبمستويات منخفضة في أجواء شرق وغرب مدينة غزة.

وبين المصدر بأن 7 طائرات تحلق منذ ساعات الصباح اليوم الخميس (الساعة الـ8:30 حتى إعداد الخبر" في مدينة غزة.

وفي التفاصيل، فإن 4 طائرات غير مأهولة من نوع هرمز 450 محملة بالذخيرة الحية تحلق في الأجواء الشرقية لمدينة غزة إلى جانب طائرة من نوع هرمز 900 التي تحمل أجهزة التنصت والمراقبة.

كما تحلق طائرة كوكيا بشكل غير معتاد في أجواء مدينة غزة وهي طائرة استخبارية مأهولة تستطيع متابعة 100 هدف في لحظة واحدة على مسافة 370 كم.

بينما تحلق طائرة بيتش كرافت في الأجواء الغربية لمدينة غزة وهي طائرة مأهولة هدفها جمع المعلومات وتبادلها مع غرفة العمليات التي توجه الطائرات العسكرية الحربية.

يُشار إلى أن التحليق المكثف لهذه الطائرات يشبه تمامًا أيام قبل اغتيال قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس الشهيد القائد بهاء أبو العطا.