"كورونا" يقتل 38 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية ويصيب نحو 1700

أعلنت السلطات الصينية صباح اليوم الخميس 30/1/2020 ، عن وفاة 38 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية بعد اكتشاف 1731 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد ، ليصل عدد الوفيات إجمالا إلى 170 حالة .

وأوضحت وزارة الصحة ، أن 37 وفاة وقعت في مقاطعة هوبي، مركز تفشي الفيروس، وحالة واحدة في مقاطعة سيتشوان وسط البلاد، وهي ثالث أكبر مقاطعة صينية من حيث عدد السكان.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات على نطاق البلاد 7711 حالة منذ ديسمبر الماضي، حيث تم تسجيل 4586 منها في مقاطعة هوبي، بما فيها 2261 حالة في مدينة ووهان عاصمة المقاطعة، بينما وصل عدد الوفيات في خوبي إلى 162 حالة، منها 129 حالة في ووهان.

الصحة العالمية تعقد جلسة جديدة للجنة الطوارئ وتدعو العالم للتحرك لوقف تفشي "كورونا".