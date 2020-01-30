أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور، أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم 30/1/2020 تشهد حركة مرورية نشطة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسة.

ونوهت إلى وجود سوق البريج في محافظة الوسطى ، وسوق الخميس في محافظة الشمال من التوام حتى العامودي، داعية قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي .

وذكرت أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق و الأخرين للخطر .

وقد سُجل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 3 حوادث مرورية نتج عنها 5 إصابات بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.