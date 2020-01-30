الكوريتان تعلقان العمل في مكتب الاتصالات المشترك لسبب خطير

علقت الكوريتان الشمالية والجنوبية العمل في مكتب الاتصال المشترك بينهما في مدينة كيسونغ الحدودية بكوريا الشمالية مؤقتا

وأوضحت الكوريتان بأن هدف تعليق العمل في مكتب الاتصال المشترك يهدف إلى منع انتشار فيروس "كورونا" الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية.

وقالت وزارة الوحدة في سيئول: "إن الكوريتين عقدتا اليوم اجتماعا في مكتب الاتصال المشترك، واتفقتا على تعليق عمل المكتب مؤقتا إلى حين انتهاء أزمة فيروس "كورونا".

وقررت كوريا الجنوبية إعادة موظفيها المقيمين في كيسونغ البالغ عددهم 58 مسؤولا إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن حتى انتهاء الأزمة.

كما تخطط الحكومة الكورية الجنوبية لإجلاء رعاياها البالغ عددهم حوالي 720 شخصا من ووهان الصينية.

وأشارت إلى أن كافة الكوريين المقيمين في ووهان الصينية سيخضعون للحجر الصحي في مؤسستين حكوميتين لمدة أسبوعين على الأقل، وهي فترة تظهر خلالها أعراض المرض.

وسيخضع هؤلاء لمتابعة الحالة الصحية مرتين يوميا، ويحظر عليهم الخروج.

يُشار إلى أن 4 حالات مصابة بفيروس كورونا تم تسجيلها في كوريا الجنوبية.