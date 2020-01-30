كوشنير: نأمل ضم مستوطنات الضفة بعد تشكيل حكومة اسرائيلية

أعرب مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنير اليوم الخميس، عن أمل الإدارة الأمريكية في أن يجري ضم المستوطنات إلى ما يُسمى "دولة إسرائيل" بعد الانتخابات الإسرائيلية مطلع شهر نيسان/ أبريل المقبل.

وقال كوشنير وفقًا لوسائل اعلام دولية: "علينا أن ننتظر تشكيل حكومة إسرائيلية للمضي قدما في تنفيذ صفقة القرن".

وأضاف" اتفقنا معهم –قيادة إسرائيل- على تشكيل لجنة لتعد الخرائط غور الأردن قد تعني أمورًا كثيرة جدًا، وأرغب أن تُحدد كل المعايير، ووقت ذلك سنعرف أيضًا ما هو التجميد (في التوسع الاستيطاني)"، في إشارة إلى البند في "صفقة القرن" الذي ينص على تجميد التوسع الاستيطاني لمدة أربع سنوات خلال المفاوضات.

وأكد كوشنير، أن "إسرائيل" بحاجة إلى أن تكون لديها حكومة مُنتخبة، وليس انتقالية كما هو الحال اليوم، من أجل المضي قدمًا في "صفقة القرن".

وذكر كوشنر أن "ما يجري الآن هو إعلان للنوايا، ولكي يتحوّل هذا الإعلام لوثيقة، يتوجب علينا العمل عليه لبضعة أشهر".