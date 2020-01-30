كيف كان موقف الكويت من صفقة القرن؟

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صحفي مساء أمس الأربعاء 29/1/2020 عن موقفها من صفقة القرن التي اعلن عنها الرئيس الامريكي ترامب حيث قالت: بأنه انطلاقا من موقف الكويت المبدئي والثابت بدعم خيارات الشعب الفلسطيني فإن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يتحقق الا بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبالمرجعيات التي استقر عليها المجتمع الدولي وفي مقدمتها اقامة دولته المستقلة ذات السيادة في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة .

واعربت عن تقدرها لمساعي الولايات المتحدة الأمريكية لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي الذي امتد لأكثر من سبعين عاما وكان سببا في معاناة مريرة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وعامل هدم لأمن واستقرار المنطقة