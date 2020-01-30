الطقس اليوم الخميس 30/1/2020: أجواء باردة وأمطار متفرقة

قالت دائرة الارصاد الجوية اليوم الخميس 30/1/2020 ، ان الأجواء باردة وغائمة مع فرصة لهطول زخات محلية من الأمطار تتركز في أقصى شمال البلاد، ويسود طقس بارد الى بارد جداً في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تبقى غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

اما الطقس غدا الجمعة ، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء باردة الى باردة جداً مع سماء غائمة جزئياً الى غائمة، وتتأثر البلاد تدريجياً بأحوال جوية ماطرة في مناطق مختلفة بمشيئة الله، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة مع هبات قوية احياناً.

السبت : يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسود أجواء غائمة جزئياً وباردة بشكل ملحوظ في كافة المناطق، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة جداً ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.