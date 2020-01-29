لاستقبال تردد قناة الكأس الرياضية 2020 على القمر الصناعي نايل وعرب سات

يُعد تردد قناة الكأس الرياضية 2020، من أكثر الترددات التي يتم البحث عنها من قبل متابعيها، لجودة مضمونها الرياضي، الذي يبث دوري المباريات المختلفة، المحلية والعالمية.

وتعرض قنوات الكأس الرياضية، بترددها الجديد المتواجد على القمر الصناعي عرب ونايل سات، جميع مباريات الدوري الخليجية الممتازة والآسيوية الهامة، لمتابعي الكرة المستديرة الساحرة.

وتحتل القناة مساحة كبيرة بين الشاشات الرياضية، ما جعلها تدخل في منافسة شرسة مع قنوات بي آن سبورت، إذ استطاعت ان تشكل لها قاعدة جماهرية واسعة على المستوى المنطقة العربية.

نبذة عن قناة الكأس الرياضية :

وتأسست قناة الكأس الرياضية، عام 28/ابريل/2006، وتتخذ الأراضي القطرية مقرًا لها، وتتفرع من ثماني قنوات، بينما حصلت على جائزة أفضل قناة رياضية في الخليج العربي عام 2007.

تردد قناة الكأس الرياضية 2020 على القمر الصناعي نايل وعرب سات:

وتبث القناة مضمونها الرائع بتقنية عالية HD، على القمر الصناعي، بينما تحقق القناة مشاهدات عالية، في ظل المنافسة الشرية القائمة بين القنوات الرياضية الخليجية.

تردد قناة الكأس الرياضية 1 "مفتوحة" :

القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ Arabsat 2C/2D/3A 26 شرقا 12034 27500 أفقي 3/4 Nilesat 101/102 7 غربا 12054 27500 عمودي 3/4

تردد قناة الكأس الرياضية HD "مفتوحة":

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ Arabsat 2A 26 شرقا 12245 27500 عمودي 3/4 Nilesat 101/102 7 غربا 11919 27500 أفقي 5/6

تردد قناة الكأس الرياضية 2 HD "مفتوحة":