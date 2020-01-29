قيس سعيد يحقق في مشاركة لاعب اسرائيلي في بطولة بتونس

دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، لفتح تحقيق في مشاركة لاعب تنس يحمل الجنسية الاسرائيلية في دورة دولية للتنس بالعاصمة تونس.

وذكرت وسائل إعلام تونسية ، أن لاعب إسرائيلي يدعى أرون كوهين شارك في دورة دولية للتنس منتظمة في تونس منذ الأحد، وفق وسائل إعلام محلية.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن الرئيس سعيد التقى وزيرة شؤون الشباب والرياضة، سنية بالشيخ، و"تناول مسائل تتعلّق بالشباب والرياضة، ومنها بالخصوص مشاركة لاعب تنس يحمل جنسية مزدوجة، دخل إلى تونس بجواز سفر فرنسي، لكنه لعب مبارياته بإجازة إسرائيلية."

وأضاف أن سعيد دعا إلى " فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، مذكّرا بموقف تونس المبدئي الرافض لإقامة علاقات مع "إسرائيل"، تحت أي شكل من الأشكال."

ودعا أمين عام الحزب الجمهوري التونسي، عصام الشابي، الرئيس سعيد، في وقت سابق الأربعاء، إلى فتح تحقيق في مشاركة اللاعب الإسرائيلي في الدورة الدولية بتونس.

وأضاف الشابي مخاطباً الرئيس التونسي قيس سعيد قائلاً:" إن هذه المشاركة تأتي في الوقت الذي تتعرض فيه القضية الفلسطينية إلى أخطر مؤامرة منذ وعد بلفور، عبر ما يسمى بصفقة القرن، التي تقوم في أحد أركانها على التطبيع العربي مع العدو الصهيوني".