أمير قطر يؤكد على وحدة الموقف الفلسطيني لمواجهة التحديات

أكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، على أهمية انهاء الانقسام الفلسطينية واستعادة الوحدة للعمل الوطني لمواجهة التحديات التي تواجه الفلسطينيين، مبدياً استعداده لبذل جهود من أجل التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للأمير تميم بالرئيس محمود عباس، بعد يوم من اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن صفقة العار المشؤومة المسماه خطة السلام الأمريكية، والتي رفضها الكل الفلسطيني بموقف موحد.

وشدد الأمير القطري على موقف قطر الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.