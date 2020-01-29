فريدمان: سيتم تشكيل لجنة امريكية اسرائيلية مشتركة قريباً

أعلن السفير الأمريكي في دولة الاحتلال الإسرائيلي، ديفيد فريدمان، أنه سيتم تشكيل لجنة أمريكية-إسرائيلية مشتركة لبحث ضم الأغوار الأغوار والمستوطنات في الضفة ضمن ما تسمى صفقة القرن.

ويأتي اعلان فريدمان بخلاف تصريحات سابقة له، قال فيها أنه بإمكان إسرائيل البدء الفوري بضم غور الأردن والمستوطنات في إطار صفقة القرن.

واعتبرت القناة العبرية 13، أن تصريحات فريدمان تعد تناقضاً وتراجعاً عن تصريحات سابقة له ، حين قال أنه بإمكان "إسرائيل" تنفيذ عملية الضم بشكل فوري عقب طرح الصفقة.

يشار إلى أ، ترامب أعلن عن خطته المشؤومة (صفقة القرن) يوم أمس الثلاثاء في مؤتمر بالبيت الأبيض بحضور رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.