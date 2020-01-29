الهباش يدعو لتخصيص منابر الجمعة القادمة للحديث عن القدس والاقصى

دعا قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، اليوم الأربعاء، خطباء وعلماء العالم الإسلامي، بتخصيص منبر خطبة الجمعة المقبلة، لإغاثة القدس المحتلة، وأهلها عشية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة "صفقة القرن" المشؤومة.

وحث الهباش، الخطباء والعلماء على توضيخ الأخطار المحدقة بمدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، وتداعيات الخطة الامريكية التهويدية.

وقال في رسالته الموجهة للعلماء، :"إنّ الصفقة ترامب، مكانها الوحيد مزبلة التاريخ"، مضيفًا أن القدس لن تكون إلا فلسطينية عربية مسلمة.

وأشار إلى ان الصفقة تنص على السماح في الصلاة بالحرم الشريف لجميع الديانات، وهو ما يُمهد إلى تقسيم المسجد الأقصى.