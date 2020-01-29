صفقة العار تظهر مواقف الشعوب من فلسطين

ما أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروعه الخاص المنحاز للاحتلال الاسرائيلي على حساب الحقوق الفلسطينية، تحت اسم صفقة القرن، التي حظيت بإجماع فلسطيني كامل في رفضها والتأكيد على العمل على إسقاطها لتلقى مصيرها بالفشل الذريع كما المشاريع السابقة التي حاولت النيل وتصفية القضية الفلسطينية، أطلق نشطاء التواصل الاجتماعي من فلسطين وخارجها هاشتاقات عدة، #صفقة_القرن ، #تسقط_صفقة_القرن ، #صفقة_العار وغيرها.

وعبر النشطاء عن رفضهم واستنكارهم وغضبهم من الانحياز الأمريكي اللامحدود لإسرائيل، وكذلك من الصمت العربي المتماهي مع المشروع الأمريكي المرفوض فلسطينياً، والذي حمل لغة ناعمة مع زعيمهم ترامب، الذي وصفه الفلسطينيون بهولاكو العصر، في إشارة إلى إجرام هولاكو زعيم المغول الذي قتل الملايين من جنوب غرب آسيا من أجل امبراطوريته.

الناشطة بنت الفاروق، نشرت على حسابها صورة للدبلوماسيين العرب الذين شاركوا في مؤتمر صفقة القرن في البيت الأبيض الذي ضم (الامارات وعُمان والبحرين)، وعلقت عليها قائلة :" صورة العار ... سفراء دول الإمارات والبحرين وعُمان خلال حضورهم إعلان #صفقة_العار

اللهمّ إنك تعلم أنّ هذه القلوبَ قدِ اجتمعتْ على معصيتِك، وتعاهدتْ على هدم شريعتِك؛ ففكّكِ اللهمّ رابطتَها، ولا تُدم ودّها، واهدِها سُبُلَ جهنّم، واملأها بسخطِك الذي لا يخبو.

اما ماجد العتابي فقد علق بمقولة للأديب الفلسطيني غسان كنفاني " يسرقون رغيفك، ثم يعطونك منه كِسرة، ثم يأمرونك أن تشكرهم على كرمهم، يالوقحاتهم!" #صفقة_العار





فيما ردت الناشطة فاطمة محمد الموسوي على صفقة ترامب، قائلة :" اعقدوا الصفقات و دنسوا المقدسات و انتظروا الصفعات!!

لن تكونوا آمنين!#صفقة_العار وأرفقت اغنية "مقبرة اليهود"





فيما اكتفى النشاط أيمن، بالتعليق صاب غضبه على العرب من موقفهم من الصفقة ، ذنبك انك جميلة كـ يوسف ، وخانك العرب كـ أخوته" ، ووضع صورة للمسجد الأقصى المبارك. #صفقة_العار





