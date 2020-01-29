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وزير طاقة الاحتلال يزعم إحباط هاكرز استهدف محطة طاقة كبيرة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:42 - 29 يناير 2020
الاحتلال يحبط هجومًا إلكترونيًا "معقدًا" الاحتلال يحبط هجومًا إلكترونيًا "معقدًا"
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أحبط الاحتلال الإسرائيلي، هجومًا إلكترونيا كبيرا سايبر ،كان يستهدف محطة طاقة كهربائية. بحسب وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز.

وقال شتاينتز، إن الاختراق كان موجهًا ضد محطات الكهرباء قبل أشهر، واصفًا الهجوم بـ "الخطير والمعقد". دون ذكر تفاصيل.

وأشار إلى أن شركة الكهرباء، تمد الكيان الاسرائيلي بنحو70% من إجمالي الطاقة الكهربائية، فيما اتهم مسؤول "إسرائيلي" دولاً معادية للاحتلال بالمسؤولية عن الهجمات السايبرية.

وكان الاحتلال، قد اعترف في السنوات السابقة، عن تعرض بعض المؤسسات لهجوم سايبريًا من قراصنة مجهولو الهوية، وكان آخرها سرقة البيانات السرية للقبة الحديدية.

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