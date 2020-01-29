غرينبلات: "صفقة القرن"ستنتهي بخسارة ترامب بانتخابات 2020

حذَّر المساعد السابق للرئيس الأمريكي، جيسون غرينبلات من أن خطة ترامب للتسوية المعروفة بـ "صفقة القرن" ستكون في خطر، إذا ما خسر دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

و قال غرينبلات: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال فترة ترامب، وانتُخب ديمقراطي للجلوس في البيت الأبيض، فإن الخطة المقدمة ستكون في خطر".

غرينبلات، الذي لعب دوراً بارزاً في صياغة الخطة، قال: "بدلاً من انتقادها، يجب تنفيذها".

و رجَّح إعادة انتخاب ترامب لولاية ثانية.

و رفض غرينبلات اعتبار نشر الخطة بمثابة تدخل في الانتخابات "الإسرائيلية"، المقررة في الثاني من مارس/آذار المقبل قائلاً: "لا يوجد وقت مناسب آخر لإطلاق خطة لحل النزاع، وحقيقة، شعرنا في الانتخابات السابقة بأن هذا كان سيكون تدخلاً، لكن حقيقة قبول كل من نتنياهو وغانتس الخطة، يجب أن يزيل السؤال والمخاوف بشأن التدخل السياسي".