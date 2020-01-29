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الغضب يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي رفضاً لـ "صفقة القرن"

  • فلسطين اليوم - غزة- متابعة
  • 18:02 - 29 يناير 2020
القوى الوطنية والإسلامية تنتفض في غزة ضد صفقة ترامب (14).JPG القوى الوطنية والإسلامية تنتفض في غزة ضد صفقة ترامب (14).JPG
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سيطرت حالة الغضب على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء،  و ذلك بعد اعلان الرئيس الامريكي، دونالد ترامب عن خطته للتسوية في الشرق الأوسط، و التي عرفت باسم"صفقة القرن".

و عم الغضب الشعبي صفحات التواصل الاجتماعي في جميع البلدان العربية والإسلامية ومعظم البلاد الغربية، و أطلق مستخدمو هذه الصفحات عدة وسوم، من بينها منها #صفقه_القرن و #تسقط_صفقه_القرن و #القدس_عاصمه_فلسطين_الابديه و #القدس_ثمنها_دم و #صفقه_القرن_لن_تمر وغيرها من الوسوم التي وصل عدد المشاركات فيها إلى أكثر من مليون تغريدة على صعيد الدول العربية، وتصدرت قائمة أكثر الوسوم انتشارا في معظم هذه الدول.

و أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء عن خطته المزعومة لتحقيق "السلام" بين الفلسطينيين والإسرائيليين، معترفًا بالقدس غير المقسمة عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

وقدم ترامب خطته المعروفة باسم "صفقة القرن" أمام اعضاء الشيوخ الأمريكي في البيت الأبيض بمشاركة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسفراء كل من دولة الامارات والبحرين وعمان.

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