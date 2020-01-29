الهباش: "صفقة النصب" تحوي بنداً غاية في الخطورة

عقب مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية وقاضي قضاة فلسطين د. محمود الهباش، على "صفقة القرن" التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب، واصفاً إياها بأنها "صفقة النصب وليس صفقة القرن".

وقال الهباش في تدوينة على صحفته الشخصية في موقع فيس بوك: صفقة "النصب" الأمريكية الإسرائيلية لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به، ومكانها الوحيد مزبلة التاريخ، ومن رأى فيها غير ذلك فهو بحاجة إلى إعادة النظر في عقله وضميره، لأن القدس لن تكون إلا فلسطينية عربية مسلمة، ولن تكون عاصمة لغير فلسطين، والأيام بيننا.

واقتبس الهباش بنداً من الصفقة معلقا عليه، إذ اقتبس البند التالي: يجب السماح لأبناء جميع الديانات بالصلاة في جبل الهيكل الحرم الشريف بما يحترم معتقداتهم مع الأخذ بعين الاعتبار اوقات الصلاة والعطل الدينية وغير ذلك من العناصر الدينية، معلقاً عليه: لو لم يكن في صفقة النصب الأمريكية الإسرائيلية سوى هذه الفقرة، لكان ذلك كافيًا وزيادة لرفضها وإلقائها وأصحابها في مزابل التاريخ .

وأشار إلى أن البند الوارد في الصفقة يعني باختصار تقسيم المسجد الأقصى بيننا وبين اليهود، وهو ما لا يمكن أن يقبل به مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر.