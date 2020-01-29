السعودية تشيد بـ "صفقة القرن"

أعربت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء عن تقديرها لما وصفتها " جهود" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن صفقة القرن المزعومة، داعيةً إلى بدء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين".

و تعليقاً على إعلان ترامب عن خطة التسوية الأمريكية المزعومة، قالت الخارجية السعودية في بيان لها: "إنه في ضوء ما تم الإعلان عنه، الصفقة المزعومة، تجدِّد المملكة دعمها لكافة الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

وأكدت أن المملكة تُقدر الجهود التي تقوم بها إدارة الرئيس ترامب لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

و أضافت الوزارة قائلة: "كما تشجع بدء مفاوضات مباشرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية الولايات المتحدة، ومعالجة أي خلافات بخصوص الخطة عبر المفاوضات".