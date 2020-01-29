ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الأمين العام للجهاد يتلقى اتصالا هاتفيا من السيد علي لاريجاني

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:07 - 29 يناير 2020
الأمين العام للجهاد زياد النخالة الأمين العام للجهاد زياد النخالة
جوال
مشاركة

تلقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الأخ القائد زياد النخالة، اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الشورى الايراني السيد على لاريجاني , أعرب خلاله عن تأييد الجمهورية الاسلامية الإيرانية للشعب الفلسطيني , واستنكر صفقة القرن ومخرجاتها.

وأكد السيد لاريجاني على أن الجمهورية الإسلامية ستقف دوما الى جانب الشعب الفلسطيني حتى استرداد حقوقه في فلسطين .

واعتبر السيد لاريجاني خلال اتصاله أن صفقة القرن مؤامرة على الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية في فلسطين .

وجدد السيد لاريجاني ثقته بقدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة كل المؤامرات التي تستهدف حقوقه, مؤكدا ان بلاده ستقوم بدورها بفضح هذه المؤامرة والعمل على افشالها.

الأكثر مشاهدة

متعلقات