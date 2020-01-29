الأمين العام للجهاد يتلقى اتصالا هاتفيا من السيد علي لاريجاني

تلقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الأخ القائد زياد النخالة، اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الشورى الايراني السيد على لاريجاني , أعرب خلاله عن تأييد الجمهورية الاسلامية الإيرانية للشعب الفلسطيني , واستنكر صفقة القرن ومخرجاتها.

وأكد السيد لاريجاني على أن الجمهورية الإسلامية ستقف دوما الى جانب الشعب الفلسطيني حتى استرداد حقوقه في فلسطين .

واعتبر السيد لاريجاني خلال اتصاله أن صفقة القرن مؤامرة على الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية في فلسطين .

وجدد السيد لاريجاني ثقته بقدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة كل المؤامرات التي تستهدف حقوقه, مؤكدا ان بلاده ستقوم بدورها بفضح هذه المؤامرة والعمل على افشالها.