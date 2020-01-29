حزب الدعوة الاسلامية يدعو لعقد مؤتمر دولي لتثبيت الحقوق الفلسطينية

أدان حزب الدعوة الاسلامية اليوم الأربعاء اعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن "صفقة القرن"، مطالباً بعقد مؤتمر دولي لتثبيت الحق الفلسطيني ، ورفض المشروع الاستيطاني الغادر .

و قال الحزب في بيان صحفي: "مايزال التآمر الدولي ضد الامة الاسلامية بقيادة امريكا يتبلور يوماً بعد يوم ، اذ اصبحت مقدسات المسلمين مطمحاً تأريخياً للعنصرية الصهيونية بدعم من التطرف الامريكي المستمر".

و أضاف البيان: "على مدار القرن الماضي كانت قضية الشعب المسلم في فلسطين تدور بين قرارت مبهمة دولية واقليمية، لا دافع لها غير مسخ الهوية الاسلامية للقدس الشريف، وتشريد الفلسطينيين واسرهم وقتلهم امام اعين العالم اجمع".

و قال الحزب في بيانه: "إن العنجهية الامريكية التي اعترفت بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ، واعترفت باحتلال الجولان وضمها الى الاراضي المغتصبة ، كللت ذلك كله بمشروع متكامل من اجل طمس القضية الفلسطينية ، والقضاء على حق الفلسطينيين بالحرية والسلام والعيش على ارضهم ووطنهم".

و أكدت بان مشروع صفقة القرن المشؤومة لن يمر ابدا ، وليس له اي مقومات للحياة ،بل انه ولد مؤامرة ميته ! ان هذا المشروع المسخ لن يغير حقيقة فلسطين ، ولا انتماء القدس الاسلامي ، ولن يفرق وحدة الموقف الفلسطيني ازاء الاحتلال ووجوده الطاريء .

و أوضح أن مسلمي العالم يدركون جيدا ان فلسطين والقدس ، والبقاع المقدسة في ارض الاسراء ، هي ليست سلعة للتبادل والبيع والشراء, وانما هي هوية الامة ، وتجسيد عقيدتها ورسالتها . والذي يبعث على الحزن والاسف العميقين ، مسارعة بعض الانظمة العربية المعروفة الى الترحيب بالصفقة المؤامرة ، والخضوع امام الارادة الصهيونية, متجاهلةً شعوبها المسلمة التواقة الى الانعتاق والحرية ، والتي تعتبر القدس رمز عزتها وكرامتها .

و دعا حزب الدعوة الاسلامية دول وشعوب العالم العربي والاسلامي والشرعية الدولية والدول الصديقة الى التعاون ووضع اسس مواجهة مؤامرة صفقة القرن المخزية .