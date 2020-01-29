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داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:42 - 29 يناير 2020
معبر رفح معبر رفح
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نشرت وزارة الداخلية و الأمن الوطني بغزة آلية السفر عبر معبر رفح البري، ليوم غدٍ الخميس.

و بحسب الوزارة، فإن السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس سيكون للمتبقي من الحافلات الثانية عشر و الثالثة عشر من كشف 2/2020، بالاضافة الى حافلة الجوازات المصرية من الكشف الجديد 3/2020.

و دعت الداخلية المسفرين للالتزام بمواعيد سفرهم، و التواجد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مصطحبين معهم امتعتهم للسفر.

كما طالبت المسافرين باحضار الهوية الشخصية للمسافرين، و اوراق عدم الممانعة للأطفال المسافرين مع أحد الوالدين دون الآخر.

رابط الكشف الجديد 3/2020

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