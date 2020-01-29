أردوغان: خطة ترامب تهدف لتشريع الاحتلال في فلسطين

عبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن رفضه خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعروفة بـ"صفقة القرن"، مؤكدة أنها غير مقبولة.

ووفق "الأناضول" التي نقلت عنه قائلًا: "القدس مقدسة لكل المسلمين، والخطة الهادفة لتقديم القدس لإسرائيل غير مقبولة على الإطلاق".

وأكد أردوغان، أن خطة الرئيس الأمريكي تهدف إلى تشريع الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

على الصعيد ذاته، قال مولود جاويش اوغلو وزير الخارجية التركي، إن خطة السلام المزعومة للولايات المتحدة الاميركية "ولدت ميتة".

وأضاف أوغلو، أن "صفقة القرن" تهدف لقتل حل الدولتين والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أنه لا يمكن شراء الشعب الفلسطيني وأراضيه بالمال.

وشدد في قوله: "القدس خطنا الأحمر، ولن نسمح بخطوات لتبرير الاحتلال والاضطهاد "الإسرائيليين".