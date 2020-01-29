الاحتلال يعتدي على المشاركين في فعالية "حماية الأغوار"

اعتدت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، على المشاركين في فعالية حماية الأغوار التي دعت إليها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وشارك الآلاف من مختلف محافظات الوطن، فيما اعتدت قوات على المشاركين بالضرب المبرح، وأطلقت قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع باتجاههم، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

ووفق المصادر المحلية، فقد عزّز جيش الاحتلال إجراءاته العسكرية في الأغوار، وقام بنصب حواجز عسكرية طيّارة في مختلف المناطق، مشيرة إلى أنه منع الحافلات التي تقل المواطنين من الوصول مكان إقامة الفعالية.

وأشارت إلى أن المشاركون أدوا صلاة الظهر فوق أراضي المواطنين المهددة بالاستيلاء، رغم مضايقات الاحتلال ومحاولاته بإبعاد المشاركين.