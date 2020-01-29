أبو تريكة يعلق على "صفقة القرن"

علق محمد أبو تريكة، لاعب منتخب مصر، والنادي الأهلي السابق، على المؤتمر الصحفي، الذي عُقد في البيت الأبيض، بشأن ما يعرف إعلامياً باسم (صفقة القرن).

وكتب أبو تريكة من خلال حسابه الرسمي على موقع (تويتر) "تسقط صفقة القرن، وتعيش فلسطين حرة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس في واشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة، التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.