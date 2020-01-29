يوم غضب في لبنان

تشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان اليوم الأربعاء 29/1/2020، يوم غضب شعبي للتنديد بـ"صفقة القرن" الأمريكية المزعومة، والعمل على مواجهتها وإفشالها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس في واشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة، التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

وقال مسؤول العلاقات السياسية والإعلامية في حركة "حماس" في لبنان، عبد المجيد عوض، إنّ "صفقة القرن ليست أول مؤامرة تحاك ضد القضية الفلسطينية، ولن تكون الأخيرة".

وأضاف عوض، أنّ "الشعب الفلسطيني يرفض الصفقة جملة وتفصيلا، وهو اليوم موحد في مواجهتها، والمطلوب وقفة جادة من قبل أمتنا وأحرار العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

وتابع: "لقد انتفضت المخيمات الفلسطينية في لبنان مساء الثلاثاء، فور الإعلان عن هذه الصفقة، مؤكدة رفضها وضرورة إسقاطها مهما كلف الثمن".

وأشار إلى أن الأربعاء سيكون يوم إضراب وغضب في كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وسيتم تنظيم مسيرات غاضبة تؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا في لبنان، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.