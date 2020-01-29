الأوقاف الأردنية تحذر من فرض "واقع جديد" في الأقصى

حذرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، اليوم الأربعاء، من فرض "واقع جديد" على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية ورعايتها في القدس الشريف.

‎وقالت الوزارة، في بيان، إن هذا التحذير يأتي في ظل ممارسات سلطة الاحتلال الهادفة إلى تعطيل عمل دائرة أوقاف القدس الشريف، والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، والتي تهدف لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

‎وشددت على "أن المسجد الأقصى المبارك وقف إسلامي لا يقبل الشراكة، وليس لغير الـمسلمين أي حق فيه، وأن الأردن بقيادته الهاشمية هو صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو يقوم بهذا الدور نيابة عن الأمة الإسلامية".

‎وقالت الوزارة إنها تعمل وفق توجيهات من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مؤكدة أنها مستمرة في أداء واجبها في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات.

‎وشددت الوزارة على أن اللاءات الملكية الثلاث حول التوطين والوطن البديل والقدس كانت وستبقى من الثوابت الوطنية التي تؤكد على الدور الأردني في دعم القضية الفلسطينية.