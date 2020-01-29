الاعلام الأمريكي يهاجم "صفقة القرن" ويؤكد أنها انحياز تام لـ"إسرائيل"

أكدت وسائل إعلامية أمريكية، اليوم الأربعاء، انحياز "صفقة القرن" التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ "إسرائيل".

بدورها، قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الخطة الأمريكية تلبي كافة متطلبات "إسرائيل"، مشككة بقدرتها على جلب السلام للمنطقة.

وأضاف الصحيفة، أن ترامب أعلن عن صفقته تزامنًا مع مواجهته إجراءات العزل من منصبه، مشيرة إلى أن نتنياهو يمر بـ"أيام عصيبة" بسبب قضايا الفساد والتهم الموجهة ضده.

وأوضحت "واشنطن بوست"، أن الإدارة الأمريكية تعجز عن جمع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على طاولة واحدة، مبينة أن ذلك يؤكد على فشلها في نيل الشرعية الكاملة.

في السياق، عنونت "نيويورك تايمز" الأمريكية إعلان "صفقة القرن" على صحيفتها بـ "ترامب كشف عن خطته المنحازة لإسرائيل بشدة"، لافتة أن الخطة لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية مؤهلة على المدى البعيد.

كما قناة "سي أن أن" الأمريكية، انحياز خطة ترامب لـ "إسرائيل" لا سيما أنها تأتي في توقيت حساس، وتسعى لتعزيز موقف نتنياهو السياسي الشخصي.

وقالت القناة، إن الاتفاقية أتاحت للفلسطينيين إمكانية أن تكون لهم دولة وفقا لشروط معينة، بينما اعترفت بالحقوق السيادية الكاملة لـ"إسرائيل".

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس، عن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس وزراء الاحتلال.