يديعوت : خطة ترامب تؤدي الي سيطرة "اسرائيلية" كاملة على الضفة بالتدريج

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الأربعاء 29/1/2020، إن "تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية، بل إلى سيطرة "إسرائيل" الكاملة على الضفة المحتلة ولكن بشكل تدريجي".

وذكرت الصحيفة ، أن "الخطة تسمح "لإسرائيل" بإتخاذ خطوة فورية بضم جميع المستوطنات المنتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية، بالإضافة لمنطقة واسعة من غور الأردن"، لافتة إلى أن "الحكومة الإسرائيلية ستصوت على هذه الخطوة مطلع الأسبوع المقبل".

وأشارت الصحيفة في تقرير لها ونشرته للكاتب أمير تيبون وترجمته "عربي21 إلى أن "هذه الخطوة تعد سابقة أولى من عام 1967، وتتمثل بضم إسرائيل للمستوطنات الواقعة بين المدن والقرى التي تضم أكثر من 2.5 مليون فلسطيني"، مؤكدة أنه "بعد الموافقة الحكومية المتوقعة، ستصبح هذه المستوطنات بلدات وقرى إسرائيلية طبيعية بموجب القانون الإسرائيلي".

وقالت الصحيفة: "لكن البلدات والمدن والقرى الفلسطينية المحيطة بها ستظل تتمتع بوضع مختلف، وتخضع لمجموعة مختلفة تماما من القوانين عن تلك المطبقة على المستوطنات اليهودية".

وشككت الصحيفة في واقعية الحل الذي يقدمه ترامب بشأن الدولة الفلسطينية، وإمكانية إقامتها بعد أربع سنوات من الآن، وتحديدا في مناطق الضفة الغربية التي لن يتم ضمها من قبل "إسرائيل"، مؤكدة أنه "لن يكون لهذه الحالة المستقبلية أي من الخصائص الفعلية للدولة".

وأوضحت أن "شوارع جميع مدن وبلدات الدولة الفلسطينية، وكذلك طرقها، ستكون تحت السيطرة الكاملة لدولة أخرى (إسرائيل)، ولن يكون لها سيطرة على حدودها، والتي ستخضع لسيطرة إسرائيل"، منوهة إلى أن "الفلسطينيين سيبقون في دولتهم المستقبلية يخضعون لنقاط التفتيش الإسرائيلية، التي ستكون داخل دولتهم وليس على حدودها".