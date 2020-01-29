تكافل تنشر أسماء المستفيدين من مشروع قسيمة الكسوة الشتوية

نشرت "تكافل"، صباح اليوم، رابطاً للاستعلام عن أسماء المستفيدين من مشروع قسيمة الكسوة الشتوية لطلبة مدارس المرحلة الابتدائية.

وبينت اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي إلى أنّ سيتم تحديث الأسماء على مدار الساعة، مُوضحةً أنّ البحث لأسماء المستفيدين يتم برقم هوية ولي أمر الأسرة "الأب أو الأم".

وكانت "تكافل" قد أعلنت انتهاء اللجان الاجتماعية من تسجيل الحالات الاجتماعية للاستفادة من مشروع الكسوة الشتوية لطلبة المدارس من الأسر الفقيرة في قطاع غزّة.

وقالت في بيانٍ لها بوقفٍ سابق: "إنّ تنفيذ المشروع يبدأ في يوم الأحد الموافق 2020/1/26م، وذلك من خلال مراكز التسوق في كافة محافظات القطاع".

وأوضحت أنّها تسعى من خلال المشاريع الخيرية للتخفيف عن كاهل الأسر الفقيرة في قطاع غزّة، وتعزيز قدرتها على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

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