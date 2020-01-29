حسين الشيخ: وفد من رام الله خلال أسبوع إلى قطاع غزة وحماس ترحب

أكد حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ان رئيس السلطة محمود عباس، أخذ قراراً بإرسال وفد من القيادة الفلسطينية من كل الفصائل إلى قطاع غزة خلال أسبوع ؛ للبدء بحوار وطني فلسطيني في غزة.

وقال الشيخ خلال تصريحات له، أن الذهاب إلى غزة، يأتي نتيجة تعذر خروج جزء كبير من القيادات الفلسطينية من قطاع غزة.

وبين الشيخ أن الرئيس عباس، التقط المبادرة الإيجابية من رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية ، مشيراً الى ان "عباس رفض تلقي مكالمة دونالد ترامب، وهذا لا يندرج تحت بند الإهانة الشخصية للرئيس ترامب وإنما قرار سياسي؛ بسبب فخ كان منصوب للقيادة الفلسطينية".

وأشار إلى أن هذه المكالمة كان لها هدف واحد وهو أن يخرج ترامب ويقول إنني شاورت القيادة الفلسطينية في هذه الخطة.

وأضاف عرضوا علينا استلام الخطة ورفضنا، كما عرض ترامب علينا رسالة ورفضها الرئيس عباس .

ومن جانبها رحبت حركة حماس اليوم الاربعاء، بكل القادمين من حركة فتح الى غزة.

وقال مشير المصري القيادي في حركة حماس ان اللقاء الوطني القيادي المشترك يشكل ضرورة وطنية لبناء استراتيجية وطنية لمواجهة صفقة القرن.