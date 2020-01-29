ليبرمان يعلّق على "صفقة القرن" الأمريكية

أعلن زعيم حزب "يسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، موافقة حزبه على خطة السلام "صفقة القرن" الأمريكية".

وقال ليبرمان في تصريحات إذاعية، إن حزبه سيوافق على تطبيق السيادة على غور الأردن والمستوطنات في الضفة، مستدركًا انهم لن يوافقوا على الخطة الكاملة والتي تشمل إقامة دولة فلسطينية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، عما تسمى "صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو.

في السياق، عبرت السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية عن رفضها القاطع لـ "صفقة القرن، التي تتضمن إقامة دولة فلسطينية متصلة في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لـ"إسرائيل".