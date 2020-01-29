"الأونروا" ترد على "صفقة القرن" بشأن وقف عملها

قال "سامي مشعشع" الناطق الرسمي الأونروا ان الرد على مناداة "صفقة القرن" بإنهاء عمل "الاونروا"، جاء من 169 دولة حيث صوتت قبل شهر على تجديد ولاياتها لثلاث سنوات اخرى،

وهي ولاية لا تملك هذه الدولة أو تلك نفيها ولا تغيرها مثل هذه الاتفاقيات. مرجعية الأونروا تبقى دوما الجمعية العمومية للأمم المتحدة بكامل هيئتها ومستندة إلى القانون الدولي والقرارات الدولية التي تضمن وتحمي مكانة ومطالب لاجئ فلسطين".

وقال بيان رسمي ، ان خدمات الأونروا فى شرق القدس والضفة المحتلة والأردن ولبنان وسوريا مستمرة دونما انقطاع وحتى يصار إلى إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأكدت ان لا نية للوكالة بإنهاء عملها ولا بتسليم مهامها لأية جهة كانت وستستمر فى التواجد على الأرض. (مدارسنا وعيادتنا وخدماتنا الحيوية الأخرى مستمرة)، الدعوة لإنهاء عملنا قبل معالجة جذور القضية واحقاق الحقوق يضرب بعرض الحائط آمال ملايين اللاجئين الفلسطينيين وهي دعوة باطلة.