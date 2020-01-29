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مواجهات في مخيم العروب وإصابات بالاختناق

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 09:45 - 29 يناير 2020
مواجهات في الضفة مواجهات في الضفة
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أصيب، اليوم الأربعاء، عدد من المواطنين وطلبة المدارس بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة سلّمية منددة بما يسمى "صفقة القرن" في مخيم العروب شمال الخليل بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المسيرة التي شارك فيها طلبة المدارس، للتنديد بالصفقة وبالسياسة الأميركية المنحازة لحكومة الاحتلال، ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها على مدخل المخيم الذي أغلقته بمكعبات إسمنتية، ومنعت المواطنين ومركباتهم من الوصول الى الشارع الالتفافي.

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