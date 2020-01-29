إضراب شامل يعم قطاع غزة

عم إضراب شامل في قطاع غزة، اليوم الأربعاء29/1/2020، رفضًا لصفقة القرن التي أعلنت الإدارة الأميركية عنها بالأمس وتلبيةً لدعوة لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية.

وشل الإضراب العديد من المدارس في القطاع بالإضافة الى اغلاق المحال التجارية لأبوابها

بينما عملت المستشفيات والدوائر الصحية كالمعتاد.

ورفع مواطنون العلم الأسود على أسطح المنازل تعبيرًا عن حالة الغضب وفقا لدعوة القوى الوطنية.

بيان لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية أكد ان الإضراب يأتي لتوجيه رسائل واضحة للعدو "لإسرائيل" وأميركيا أن صفقة القرن المشؤومة لن تمر، وسيقاومها شعبنا بكل الأشكال والأساليب حتى يسقطها".

واعتبرت أن صفقة القرن تمثل "حلقة جديدة من حلقات المخططات الأميركية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية".

ودعت الجماهير للاستمرار بالمشاركة في الفعاليات التي ستنفذ رفضًا للصفقة وبهدف إسقاطها.