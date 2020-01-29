ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

حالة الطرق في قطاع غزة اليوم 29/1/2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:13 - 29 يناير 2020
طرق طرق
جوال
مشاركة

أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم 29/1/2020، تشهد حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسة.

وتمنت الإدارة، من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية، مبينةً أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

ووفقاً للإدارة فقد سجل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال 24 ساعة الماضية حادثين سير نتج عنهما إصابتين بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

الأكثر مشاهدة

متعلقات