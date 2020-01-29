أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم 29/1/2020، تشهد حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسة.

وتمنت الإدارة، من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية، مبينةً أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

ووفقاً للإدارة فقد سجل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال 24 ساعة الماضية حادثين سير نتج عنهما إصابتين بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.