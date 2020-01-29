عضو في الكونغرس تهاجم ترامب بسبب "صفقة القرن"

هاجمت عضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الديمقراطي إلهان عمر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و"صفقة القرن" التي أعلن عنها في البيت الأبيض.

وقالت عمر في تغريدة لها عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء، إن خطة ترامب للسلام المزعوم في الشرق الأوسط، ماكرة ومخزية ومناهضة للسلام.

وأضافت، أنه كان بإمكانهم جلب العدالة واتفاقية للسلام، مشيرة إلى أن ترامب ونتنياهو اللذان تحاصرهما الاتهامات قاما باتفاق سلام مخز ومخجل.

وأعادت عمر نشر تغريدة للناشطة الأميركية الفلسطينية ليندا صرصور، جاء فيها أن أية اتفاقية سلام بدون الفلسطينيين، ليست اتفاقية سلام، لكنها استراتيجية لإعادة انتخاب ترامب.

على الصعيد ذاته، انتقد العديد من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الاميركي، خطة ترامب المعروفة بـ"صفقة القرن التي أعلن أمس في البيت الأبيض.