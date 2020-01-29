الاحتلال يشن حملة اعتقالات في أنحاء الضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الليلة وفجر اليوم الأربعاء، عددا من المواطنين عقب مداهمتها أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

ووفق المصادر المحلية، فقد بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت مجموعة من المواطنين خلال مداهمة بيت امر ودورا في الخليل، بينهم فتى واسير محرر.

إلى ذلك، اعتقل جنود الاحتلال 5 شبان من باب العامود بالقدس المحتلة، وأحد حراس المسجد الأقصى، بعد الاعتداء عليهم، فيما لم تعرف هويتهم بعد.

وأضاف شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت أحد حراس المسجد الأقصى المبارك حمزة نمر من مصلى باب الرحمة.

وعرف من بين المعتقلين:

الفتى الجريح نور محمد نايف الصليبي- بيت أمر شمال الخليل

محمد موسى سعود عوض- بيت أمر

سعد عدنان احمد مطلق زعاقيق- بيت أمر

الاسير المحرر أنس تيسير العواودة- دورا جنوب الخليل