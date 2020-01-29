تواصل أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاربعاء 29/1/2020 انخفاضاً مقابل الشيقل في الأسواق المحلية في فلسطين.

ويشار الى ان ظروف اقتصادية صعبة يمر بها قطاع غزة جراء الحصار الاسرائيلي الخانق على القطاع .

وتهتم شريحة كبيرة من المواطنين بأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، خاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 29/1/2020 وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.4450 دولار/ شيكل

4.8500 دينار / شيكل

3.8200 يورو/ شيكل

0.7075 دولار / دينار

1.1000 يورو/ دينار

بیع

3.4750 دولار/ شيكل

4.9100 دينار / شيكل

3.8500 يورو/ شيكل

0.7105 دولار / دينار

1.1200 يورو/ دينار