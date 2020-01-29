تواصل أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاربعاء 29/1/2020 انخفاضاً مقابل الشيقل في الأسواق المحلية في فلسطين.
ويشار الى ان ظروف اقتصادية صعبة يمر بها قطاع غزة جراء الحصار الاسرائيلي الخانق على القطاع .
وتهتم شريحة كبيرة من المواطنين بأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، خاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.
وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 29/1/2020 وفقاً لبنك فلسطين:
شراء
3.4450 دولار/ شيكل
4.8500 دينار / شيكل
3.8200 يورو/ شيكل
0.7075 دولار / دينار
1.1000 يورو/ دينار
بیع
3.4750 دولار/ شيكل
4.9100 دينار / شيكل
3.8500 يورو/ شيكل
0.7105 دولار / دينار
1.1200 يورو/ دينار