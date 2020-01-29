الأرصاد: انخفاض على درجات الحرارة وأمطار غزيرة

توقعت الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، فيما تسود أجواء باردة في معظم المناطق، مشيرة إلى أن الغيوم تتكاثر في السماء وتهطل زخات محلية من الأمطار في أنحاء مختلفة من البلاد وتكون غزيرة في بعض المناطق.

كما توقع "طقس فلسطين، ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة غدا الأربعاء، حيث يبقى الجو ما بين غائم جزئياً الى غائم نهاراً وبارد نسبياً الى بارد بوجه عام، لافتًا أن هناك فرصة لتساقط زخات محلية خاصة في المناطق الشمالية، وتسيطر الأجواء الباردة في ساعات الصباح الباكر والليل.

ووفق الأرصاد، يطرأ انخفاض طفيف آخر يوم الجمعة المقبل على درجات الحرارة، وتكون البلاد على موعد بأحوال جوية ماطرة في مناطق مختلفة.

أما يوم السبت، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسود الأجواء الغائمة جزئياً والباردة، فيما تكون الأجواء باردة في ساعات الليل.