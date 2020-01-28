غدًا اضراب شامل في قطاع غزة احتجاجًا على صفقة القرن

أعلنت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء، الاضراب الشامل غدًا الأربعاء في كافة مرافق الحياة في القطاع احتجاجًا على صفقة القرن.

وأوضحت لجنة المتابعة في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أن الإضراب يشمل كافة مرافق الحياة ما عدا وزارة الصحة.

وقالت اللجنة: "جاء الإضراب لتوجيه رسائل واضحة للاحتلال بأن هذه الصفقة المشؤومة لن تمر، وسيقاومها شعبنا بكل الأشكال والأساليب حتى يسقطها".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مساء اليوم الثلاثاء عن خطته المزعومة لتحقيق "السلام" بين الفلسطينيين والإسرائيليين، معترفًا بالقدس غير المقسمة عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح ترامب في المؤتمر الصحفي أن خطته للسلام تتكون من 180 صفحة وتتحدث عن مقترحات وحلول تكتيكية مفصلة لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرًا إلى أن أمريكا ستشكل لجنة مع "إسرائيل" حول الخارطة التفصيلية كي يتم الوصول إلى الاعتراف مباشرة بها.

كما نشر ترامب خارطة للأراضي التي ستقام عليها الدولة الفلسطينية الجديدة إلى جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال ترامب معلقًا على الخارطة التي نشرها على صفحته في تويتر: هذا ما قد تبدوا عليه دولة فلسطين بعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية".