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دعا لمسيرات حاشدة.. الحوثي: صفقة القرن انتهاك صارخ للقوانين الدولية

  • فلسطين اليوم - اليمن
  • 23:29 - 28 يناير 2020
عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء محمد علي الحوثي
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أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء محمد علي الحوثي، أن صفقة القرن التي اعلن عنها الرئيس الامريكي مساء اليوم الثلاثاء هي انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن.

واعتبر الحوثي صفقة القرن انتقاص من الأنظمة العربية والإسلامية والدولية التي أقرت بالإجماع قرارات في مجلس الأمن والجمعية العمومية بشأن القضية الفلسطينية.

وقال الحوثي في تغريدات على حسابه على تويتر: "صفقة القرن ستبقى أوهاما، ولن تغير من واقع الوعي العربي والإسلامي بمركزية القضية الفلسطينية شيء".

وأضاف: "لو كانت الخطة تقدم العدالة للفلسطينيين كما يدعي ترامب لقدمها للعالم وأخضعها للتصويت من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ووضع أطول سقف زمني لقبولها من قبل الفلسطينيين".

وفي ذات السياق دعا الحوثي جماهير الشعب اليمني للخروج يوم الجمعة القادم بمسيرات حاشدة رفضًا لخطة ترامب التآمرية المعروفة باسم "صفقة القرن"، كما دعا الانظمة العربية لرفض الصفقة.

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