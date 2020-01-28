مصر تثمّن الجهود الأمريكية في إعلان "صفقة القرن"

ثمّنت مصر الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية للتوصل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، لدعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، وينهي الصراع الفلسطيني-"الإسرائيلي".

وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحفي لها، على أهمية النظر لمبادرة الإدارة الأمريكية من منطلق أهمية التوصُل لتسوية القضية الفلسطينية بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً للشرعية الدولية ومقرراتها.

ودعت مصر، في بيانها، الطرفيّن المعنييّن بالدراسة المتأنية للرؤية الأمريكية لتحقيق السلام، والوقوف على كافة أبعادها.

كما طالبت الخارجية، بفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية، لطرح رؤية الطرفيّن الفلسطيني و"الإسرائيلي" إزاءها، من أجل التوصل إلى اتفاق يلبي تطلعات وآمال الشعبيّن في تحقيق السلام الشامل والعادل فيما بينهما، ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.